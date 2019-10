Latest scores and scorers from the BSFL

The latest results and scorers from teams in the Berkhamsted Sunday Football League and the West Herts League.

Herts FA Intermediate Cup second round:

Woodlands Utd 1984 4 Queens Head 7 (Greg Goodchild, 3, James Hewitt. Scott Porter, Ross Handley, Ben Roberts).

AET (4-4 after 90 mins).

Berks & Bucks FA Sunday Junior Trophy second round:

Maidenhead Nomads 1 Chesham Athletic 2 (Jason Duncan, Tom Small).

BSFL Intermediate Cup first round:

The Midland 1 (Sam Goodhall) Adeyfield Tudors 10 (Jack Bamford, 3, Lewis Wornham, 3, Ryan Laville, 2, Ryan Cole, Callum Wakefield).

BSFL Premier Division:

Karen Pulis FC 3 (Matt Eastbrook, Ben Baldwin, own goal) Leverstock Green Athletic 4 (Alemu Jack, 2, Ash Addison, Ben Fisk).

Maclay 5 (Adam Cowland, 2, Josh Hart, 2, Ben Ranger) Berkhamsted Tornadoes 2 (Rhys Stonebank, Sam Copson).

Potten End Sunday 3 (Ned Ozkasim, Olly Sawyer, Aaron Lewis) Magpies ‘91 1 (unknown scorer).

BSFL Division One:

AFC Aylesbury 4 (James Chapman, Joe Chapman, Billy Harrison, Nick Gurney) Jam Utd 5 (Nick Reynolds, 2, Keii Roberts, Chris Steel, James Lee, pen).

Old Amersham 1 (Darren Franklin) Gossoms End 3 (Matt Dalton, Will Brookman, Tom Parkinson).

Focus 7 (Adiel Mannion, 3, Harry Woods, 2, Steve Smith, Craig McMahon) Box Athletic 2 (George Jackson, Zach Marshall).

BSFL Division Two:

AFC Aylesbury Reserves 0 Pioneer 6 (Jamie Speer, 2, Dan Moss, 2, Charlie Brookes, Callum Humphries).

Black Horse 1 (Taylor Baines) Hemel Harriers 1 (Charlie Rance).

Landrovers 3 (Andy May, Rich Falder, Dave Wates) The Goat 5 (Jack Wood, 2, Jeff Duncombe, Tom Cullen, Peter Carter).

Old Bellgate 2 (Ryan Hiett, Jack Teakle) Bowman Athletic 2 (Isaac Troughton-Smith, Aaron Woods).

The Rose & Crown 2 (Tom Hunt, Chris Pearson) Berkhamsted Athletic 3 (Lewis Coccomazzi, Jermaine Bernard, own goal).