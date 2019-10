Latest results from the BSFL

The latest results and scorers from team in the Berkhamsted Sunday Football League.

Herts FA Sunday Intermediate Cup, second round:

Adeyfield Tudors 6 (Shaun Stevens, 3, Luke Beckwith, 2, Jake Broomes) Bedwell Rangers 0.

Casuals & Pelham v Cold Stone United – home walkover.

Jam Utd 1 (Ross Clarke) Buffs FC 2. AET, 90 mins 1-1.

Strafford Arms 5 Focus 3 (Mitchell Cole, 2, Alan Arthur), AET, 90 mins 3-3.

Welwyn Warriors 3 Gossoms End 4 (Matt Dalton, 3, Will Brookman).

Woodlands Utd 1984 v Queens Head – postponed, waterlogged pitch.

Berks & Bucks FA Sunday Intermediate Cup, second round:

Magpies ‘91 5 (Nick Bull, 2, Harry Loakes, 2, Mike Lathe) King George V 3.

MK 11 FC v Maclay – postponed, waterlogged pitch.

Steve Norwood Challenge Cup, first round:

Berkhamsted Athletic 17 (Sam Conroy, 5, Lewis Coccomazzi, 3, James Durrant, 2, Ben Darby, 2, James Bell, 2, Dean Harvey, 2, Joe Kemp) AFC Aylesbury Reserves 0.

BSFL Premier Division:

Berkhamsted Tornadoes 0 Karen Pulis FC 2 (Cameron Brooks, Tom Baldwin).

Flaunden 3 (George Loosely, Tom Franklin, Ed Canham) Leverstock Green Athletic 1 (Ash Addison).

BSFL Division One:

Box Athletic 1 (Aaron Hebborn) AFC Aylesbury 1 (Steve Lindsey).

Old Amersham 1 (Marcus Furneaux-Harris) Hemel Tudors 0.

BSFL Division Two:

Bowman Athletic 3 (Ben Osborn, Andrew Hardy, own goal) Black Horse 9 (David Goss, 3, Charlie Wood, 3, Louis Street, Kieran Doyle, own goal).

Hemel Harriers 3 (Charlie Rance, Chris Kinley, Patrick Hogan) Rose & Crown 1 (Charlie Monk).

Landrovers 1 (Phil Samuels)Hemel Raiders 3 (Aaron Moriarty, Jacob Mwendy, Ryan Walsham).

Pioneer 3 (Matt Finch, 2, Charlie Brooks) Chesham Athletic 4 (Nick Gallagher, 2 pens, Martin Severino).