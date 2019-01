Goals galore in BSFL’s league and cup clashes

The latest results from the Berkhamsted Sunday Football League’s sides who were in action at the weekend.

Berks & Bucks Intermediate Cup fourth round:

Boxmoor defend their lead against AFC Aylesbury in BSFL's Division One on Sunday.

Aylesbury Flooring 3 (Taylor Collins, Ty Deacon, Vinnie Greco) Real Milan 0.

BSFL Senior Cup second round, first leg:

Berkhamsted Tornadoes 4 (Sonny French, 2, Dan Lee, Jack Robinson)Flaunden 3 (George Loosely, 2, Lee Franklin).

Maclay v The Gade – postponed.

Robin Hood 0 Magpies ‘91 2 (Harry Loakes, Jimmy Evans).

BSFL Premier Division:

Chalfont Saints 2 (Tarek Sebhat, 2) Gossoms End 1 (Will Brookman).

BSFL Division One:

Boxmoor 7 (Mitchell Cole, 4, Haydn Cassidy, 3) AFC Aylesbury 3 (Lee Parrack, 2, Sean Potter).

Clarkwood 6 (Sean Gray, 3, Bradley Hedges, 2, Ross Adams) Hemel Tudors 3 (Dan Glasheen, Jack Burrows, Scott Bangerte).

Jam United 2 (Will Kain, Keii Roberts) Woodhall Wanderers 0.

Leverstock Green Athletic 1 (Ben Fisk) The George & Dragon 0.

Pioneer 2 (Craig Peterson, Charlie Brooks) GB Precision 3 (Ryan Knapp, Charlie Rance, Connor Lock).

Potten End Sunday 2 (Joel Williams, Ned Oskasim) Box Athletic 3 (Reece Elbourn, Dom Holmes, Ross Jenkins).

BSFL Division Two:

Bowman Athletic 1 (Ben Ryan) Black Horse 0.

Chesham Athletic 1 (Martin Severino)The Goat 3 (Ian George, Jack Wood, own goal).

Hemel Harriers 0 Berkhamsted Athletic 3 (Sam Conroy, Matt Bunce, Elliot Nichols).

Landrovers 0 The Midland 4 (Chris Chance, 2, Alex Harris, James French).

Last Hurragh 3 (Gareth Cox, 2, Kenny Harrington) Old Bellgate 2 (Jordan Rogers, 2).

Old Amersham 2 (Oliver Bowden, Nathan Hart) Queens Head 0.